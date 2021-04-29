ارتفاع طفيف بأسعار الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار، يوم الخميس في البورصة الرئيسية في بغداد، وإقليم كوردستان بشكل طفيف.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلت 147800 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما سجلت بورصة الكفاح المركزية خلال افتتاحها صباح أمس الاربعاء 147750 ديناراً عراقياً.

واشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 148250 ديناراً عراقياً، بينما بلغت اسعار الشراء 147250 ديناراً لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فقد شهدت اسعار الدولار ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 147900 دينار لكل مائة دولار، والشراء وبواقع 147500 دينار لكل مائة دولار أمريكي.