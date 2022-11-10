ارتفاع طفيف بأسعار الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي ، اليوم الخميس، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، سجلتا صباح اليوم 147050 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما كانت الأسعار صباح أمس الأربعاء 147000 دينار عراقي مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 147500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 146500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان اسعار الدولار في البورصة ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 147250 ديناراً لكل 100 دولار امريكي، وبلغ سعر الشراء 147150 ديناراً لكل 100 دولار امريكي.