سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ارتفاع طفيف بأسعار الدولار في بغداد و إقليم كوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2021-04-07T07:07:30+0000
ارتفاع طفيف بأسعار الدولار في بغداد و إقليم كوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار، يوم الاربعاء، بشكل طفيف في البورصة الرئيسية في بغداد و اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد سجلت 147100 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما سجلت بورصة الكفاح المركزية خلال افتتاحها صباح امس الثلاثاء  146900 دينار عراقي. 

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 147500 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 146500 دينار لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فقد شهدت اسعار الدولار ارتفاعا حيث بلغ سعر البيع 147100 دينار لكل مائة دولار، والشراء وبواقع 146800 دينار لكل مائة دولار أمريكي.

related

إرتفاع اسعار صرف الدولار في بغداد واستقراره في إقليم كوردستان

Date: 2020-12-20 07:26:41
إرتفاع اسعار صرف الدولار في بغداد واستقراره في إقليم كوردستان

إرتفاع سعر صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان (تحديث)

Date: 2021-03-28 06:58:04
إرتفاع سعر صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان (تحديث)

الدولار يواصل الإرتفاع في بغداد وإقليم كوردستان

Date: 2021-04-04 07:14:08
الدولار يواصل الإرتفاع في بغداد وإقليم كوردستان

انخفاض سعر صرف الدولار في بغداد و إقليم كوردستان

Date: 2021-03-24 07:22:30
انخفاض سعر صرف الدولار في بغداد و إقليم كوردستان

إستقرار اسعار صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

Date: 2020-12-23 07:18:57
إستقرار اسعار صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

صعود أسعار صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

Date: 2020-12-30 07:07:27
صعود أسعار صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

إنخفاض طفيف في أسعار الدولار في بغداد واستقرارها في إقليم كوردستان

Date: 2021-01-06 07:13:53
إنخفاض طفيف في أسعار الدولار في بغداد واستقرارها في إقليم كوردستان

إرتفاع طفيف في أسعار الدولار مقابل الدينار في بغداد وإقليم كوردستان

Date: 2021-01-20 07:25:17
إرتفاع طفيف في أسعار الدولار مقابل الدينار في بغداد وإقليم كوردستان