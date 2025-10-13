ارتفاع طفيف بأسعار الدولار في بغداد وأربيل

شفق نيوز– بغداد/أربيل

سجلت أسعار صرف الدولار الأميركي، صباح اليوم الاثنين، ارتفاعاً طفيفاً في أسواق العاصمة بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وأوضح مراسل وكالة شفق نيوز، أن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتصل إلى 141700 دينار مقابل 100 دولار، مقارنة بـ 141600 دينار مقابل 100 دولار يوم أمس الأحد.

وأضاف أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 142750 ديناراً مقابل 100 دولار، وسعر الشراء 140750 ديناراً مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، سجل الدولار ارتفاعاً مماثلاً، حيث بلغ سعر البيع 141500 دينار مقابل 100 دولار، وسعر الشراء 141400 دينار مقابل 100 دولار أمريكي.