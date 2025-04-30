ارتفاع طفيف بأسعار الدولار في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي ارتفاعاً طفيفاً، صباح اليوم الأربعاء، في أسواق العاصمة العراقية بغداد وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز بأن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية، مسجلة 144,750 ديناراً مقابل كل 100 دولار، بعدما كانت صباح أمس الثلاثاء 144,650 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأضاف أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 145,750 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 143,750 ديناراً مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، سجل الدولار ارتفاعاً أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 144,700 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 144,550 ديناراً مقابل 100 دولار.