ارتفاع طفيف بأسعار الدولار في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي، أمام الدينار العراقي، صباح الاثنين، في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 145300 دينار مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار صباح امس الأحد 144400 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت، حيث بلغ سعر البيع 146500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 144500 دينار مقابل 100 دولار.

أما في أربيل، فإن الدولار سجل ارتفاعا أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 145450 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 145200 دينار مقابل 100 دولار.