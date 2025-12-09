ارتفاع طفيف بأسعار الدولار في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأميركي، صباح اليوم الثلاثاء، في أسواق العاصمة بغداد وفي أربيل، عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 142900 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت امس الاثنين 142700 دينار.

وأضاف مراسلنا، أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت، حيث بلغ سعر البيع 143500 دينار مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 142500 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، ارتفعت أسعار الدولار ايضا، إذ بلغ سعر البيع 141950 دينارًا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 141750 دينارًا مقابل 100 دولار.