ارتفاع طفيف بأسعار الدولار في بغداد وأربيل مع إغلاق البورصتين

شفق نيوز/ سجلت أسعار الدولار الأمريكي ارتفاعاً طفيفاً أمام الدينار العراقي، يوم الثلاثاء، في أسواق بغداد، وأربيل عاصمة إقليم كوردستان مع إغلاق البورصتين الرئيسيتين في البلاد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار ارتفعت مع إغلاق بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين لتسجل 157650 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 157500 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 158500 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 156500 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل سجل الدولار ارتفاعاً أيضاً حيث بلغ سعر البيع 157900 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 157800 دينار مقابل 100 دولار.