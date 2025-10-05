ارتفاع طفيف بأسعار الدولار في بغداد وأربيل مع إغلاق البورصة

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، عصر الأحد، بشكل طفيف في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة اقليم كوردستان، بالتزامن مع إغلاق البورصة.

وبحسب مراسل وكالة شفق نيوز، فإن أسعار الدولار ارتفعت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية، لتسجل 141550 ديناراً مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 141500 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت، حيث بلغ سعر البيع 142500 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 140500 دينار مقابل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد سجل الدولار ارتفاعا أيضا، حيث بلغ سعر البيع 141400 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 141300 دينار مقابل 100 دولار.