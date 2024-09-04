ارتفاع طفيف بأسعار الدولار في بغداد وأربيل مع إغلاق البورصة

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الدولار بشكل طفيف في أسواق بغداد، يوم الأربعاء، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان مع الإغلاق.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت مع اغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 149350 ديناراً مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 149200 دينار مقابل 100 دولار .

وأشار مراسل الوكالة إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 150250 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 148250 ديناراً مقابل 100 دولار.

أما في أربيل فقد سجل الدولار ارتفاعاً طفيفاً، حيث بلغ سعر البيع 149300 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 149200 دينار مقابل 100 دولار أمريكي.