ارتفاع طفيف بأسعار الدولار في بغداد وأربيل مع الإغلاق

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي بشكل طفيف، يوم الخميس، في بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار ارتفعت مع إغلاق بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 152450 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 152300 دينار عراقي مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 153500 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 151500 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل سجل الدولار ارتفاعاً أيضاً حيث بلغ سعر البيع 152300 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 152200 دينار مقابل 100 دولار.