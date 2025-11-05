ارتفاع طفيف بأسعار الدولار في بغداد وأربيل مع الإغلاق

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

سجلت أسواق العاصمة بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان، ارتفاعاً طفيفاً بأسعار الدولار مع إغلاق البورصة مساء اليوم الأربعاء.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز بأن أسعار الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد ارتفعت لتسجل 141,200 دينار مقابل كل 100 دولار، مقارنة بـ141,150 ديناراً صباح اليوم.

وأوضح المراسل أن أسعار البيع في اسواق الصيرفة المحلية ببغداد بلغت 142,250 ديناراً مقابل 100 دولار، فيما سجل الشراء 140,250 دينار لكل 100 دولار.

أما في أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، فقد شهد الدولار ارتفاعاً أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 140,950 دينارا مقابل كل 100 دولار، وسجل سعر الشراء 140,850 دينارا لكل 100 دولار أميركي.