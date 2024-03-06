ارتفاع طفيف بأسعار الدولار في بغداد وأربيل مع الإغلاق

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي في بغداد بشكل طفيف، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان مع إغلاق البورصة مساء الأربعاء.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت مع إغلاق بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 150600 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، بعد أن سجلت صباح هذا اليوم 150550 دينار .

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد بلغ للبيع 151500 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 149500 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل سجل الدولار ارتفاعا طفيفا حيث بلغ سعر البيع 150250 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 150150 دينارا.