ارتفاع طفيف بأسعار الدولار في بغداد وأربيل مع الإغلاق

شفق نيوز– بغداد/ اربيل

شهدت أسواق بغداد وأربيل، اليوم الأحد، ارتفاعاً طفيفاً في أسعار الدولار مع إغلاق البورصات المحلية.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز بأن أسعار الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية بالعاصمة بغداد سجلت 140950 ديناراً مقابل كل 100 دولار، مقارنة مع 140900 دينار صباح اليوم ذاته.

وأشار إلى أن أسعار البيع في مجال الصيرفة بالأسواق المحلية ببغداد استقرت عند 142000 دينار لكل 100 دولار، فيما بلغ سعر الشراء 140000 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، سجل الدولار ارتفاعاً أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 140650 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 140550 ديناراً مقابل 100 دولار اميركي.