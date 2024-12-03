ارتفاع طفيف بأسعار الدولار في بغداد وأربيل مع الإغلاق

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي بشكل طفيف في أسواق العاصمة العراقية بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان مع إغلاق البورصات مساء اليوم الثلاثاء.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 150,050 دينارا مقابل 100 دولار، مقارنة بـ 149,900 دينار صباح اليوم.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في الأسواق المحلية في بغداد استقرت، حيث بلغ سعر البيع 151,000 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 149,000 دينار مقابل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد سجل الدولار ارتفاعاً أيضاً حيث بلغ سعر البيع 150,000 دينار عراقي لكل 100 دولار، وسعر الشراء 140,900 دينار مقابل 100 دولار أمريكي.