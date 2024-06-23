ارتفاع طفيف بأسعار الدولار في بغداد وأربيل مع الإغلاق

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي بشكل طفيف، يوم الأحد، في أسواق بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت مع إغلاق بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 147000 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 146850 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 148000 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 146000 دينار مقابل 100 دولار.

وأربيل سجل الدولار ارتفاعاً أيضاً حيث بلغ سعر البيع 146950 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 146850 ديناراً مقابل 100 دولار.