ارتفاع طفيف بأسعار الدولار في بغداد وأربيل مع الإغلاق

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي بشكل طفيف، يوم الأحد، في أسواق بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار ارتفعت مع إغلاق بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد، لتسجل 154100 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما سجلت أسعار الدولار صباح هذا اليوم 154000 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 155000 دينار، بينما بلغ الشراء 153000 دينار لكل 100 دولار.

وفي أربيل سجل الدولار ارتفاعاً طفيفاً أيضاً حيث بلغ سعر البيع 154850 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 154750 ديناراً مقابل 100 دولار.