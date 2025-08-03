ارتفاع طفيف بأسعار الدولار في بغداد وأربيل مع الإغلاق

شفق نيوز- بغداد/ اربيل

سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي، ارتفاعاً طفيفاً في أسواق العاصمة بغداد وأربيل، عاصمة إقليم كوردستان، مع الإغلاق مساء اليوم الأحد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن سعر صرف الدولار ارتفع مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية ليبلغ 139600 دينار مقابل كل 100 دولار، مقارنة بـ 139550 ديناراً صباح اليوم.

وأضاف، أن أسعار الصرف في مكاتب الصيرفة المحلية ببغداد استقرت، إذ بلغ سعر البيع 140500 دينار لكل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 138500 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، شهد الدولار ارتفاعاً أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 139400 دينار لكل 100 دولار، في حين بلغ سعر الشراء 139300 ديناراً.