ارتفاع طفيف بأسعار الدولار في بغداد وأربيل مع الإغلاق

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

ارتفعت أسعار الدولار مقابل الدينار، عصر الثلاثاء، بشكل طفيف في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان، بالتزامن مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان أسعار الدولار ارتفعت مع اغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 140600 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح اليوم 140550 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى ان أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت، حيث بلغ سعر البيع 141500 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 139500 دينار مقابل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد سجل الدولار ارتفاعاً أيضاً حيث بلغ سعر البيع 140500 لكل 100 دولار، وسعر الشراء 140400 دينار مقابل 100 دولار امريكي.