ارتفاع طفيف بأسعار الدولار في بغداد وأربيل مع الإغلاق

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي بشكل طفيف، يوم الاثنين، في أسواق بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان، مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت مع إغلاق بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 151500 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 151400 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 152500 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 150500 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل سجل الدولار ارتفاعاً طفيفاً حيث بلغ سعر البيع 151500 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 151400 دينار مقابل 100 دولار.