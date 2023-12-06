ارتفاع طفيف بأسعار الدولار في بغداد وأربيل مع الإغلاق

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، يوم الأربعاء، في بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان بشكل طفيف مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار ارتفعت بشكل طفيف مع إغلاق بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 157100 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 157000دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 158000 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 156000 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل سجل الدولار ارتفاعاً طفيفاً حيث بلغ سعر البيع 156950 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 156750 ديناراً مقابل 100 دولار.