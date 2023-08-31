ارتفاع طفيف بأسعار الدولار في بغداد وأربيل مع الإغلاق

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي بشكل طفيف، يوم الخميس، في أسواق بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار ارتفعت مع إغلاق بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد، لتسجلان 153200 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما كان السعر صباح هذا اليوم 153100 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 154250 ديناراً، بينما بلغ الشراء 152250 ديناراً لكل 100 دولار.

وفي أربيل سجل الدولار ارتفاعاً طفيفاً أيضاً حيث بلغ سعر البيع 153850 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 153750 ديناراً مقابل 100 دولار.