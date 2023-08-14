ارتفاع طفيف بأسعار الدولار في بغداد وأربيل مع الإغلاق

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي بشكل طفيف، يوم الاثنين، في أسواق بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار ارتفعت مع إغلاق بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد، لتسجل 153000 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما سجلت الأسعار صباح هذا اليوم 152950 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 154000 دينار، بينما بلغ الشراء 152000 دينار لكل 100 دولار.

وفي أربيل فقد سجل الدولار ارتفاعاً أيضاً حيث بلغ سعر البيع 153150 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 153050 دينار مقابل 100 دولار.