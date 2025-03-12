ارتفاع طفيف بأسعار الدولار في بغداد وأربيل عند الإغلاق

شفق نيوز/ شهدت أسواق العاصمة العراقية بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان،ارتفاعًا طفيفًا في أسعار صرف الدولار مع إغلاق البورصات، مساء الأربعاء.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بأن بورصتي الكفاح والحارثية في بغداد سجلتا عند الإغلاق سعر 147,900 دينار لكل 100 دولار، مقارنة بسعر 147,800 دينار صباح اليوم.

وفي الأسواق المحلية، استقر سعر الصرف في مكاتب الصيرفة عند 149,000 دينار للبيع مقابل 100 دولار، فيما بلغ سعر الشراء 147,000 دينار.

أما في أربيل، فقد ارتفع سعر الدولار أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 147,800 دينار لكل 100 دولار، بينما استقر سعر الشراء عند 147,700 دينار.