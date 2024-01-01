ارتفاع طفيف بأسعار الدولار في بغداد وأربيل بحلول العام الجديد

شفق نيوز/ سجلت أسعار الدولار الأمريكي ارتفاعاً طفيفاً أمام الدينار العراقي، اليوم الاثنين، في أسواق بغداد، وأربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 152250 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار أمس الأحد 152150 ديناراً مقابل100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 153250 ديناراً، بينما بلغ سعر الشراء 151250 ديناراً لكل 100 دولار.

وفي أربيل سجل ارتفاعاً أيضاً في محال الصيرفة حيث بلغ سعر البيع 152300 دينار مقابل الدولار وسعر الشراء 152200 دينار مقابل 100 دولار.