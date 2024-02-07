ارتفاع طفيف بأسعار الدولار في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ ارتفعت اسعار الدولار الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي بشكل طفيف، يوم الأربعاء، في أسواق بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان مع افتتاح البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 152200 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار يوم أمس الثلاثاء 152000 دينار عراقي مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 153250 ديناراً عراقياً، بينما بلغ الشراء 151250 ديناراً عراقياً لكل 100 دولار.

وفي أربيل سجل الدولار ارتفاعاً أيضاً في محال الصيرفة حيث بلغ سعر البيع 151800 دينار مقابل 100 الدولار وسعر الشراء 151700 دينار مقابل 100 دولار.