ارتفاع طفيف بأسعار الدولار في بغداد و اربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الأربعاء، في أسواق بغداد، و اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 145000 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار ، فيما سجلت أسعار أمس الثلاثاء 144800 دينار مقابل كل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 146000 دينار، بينما بلغ الشراء 144000 دينار لكل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا في محال الصيرفة فقد بلغ سعر البيع 144600 دينار مقابل الدولار و سعر الشراء 144500 دينار مقابل 100 دولار.