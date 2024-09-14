ارتفاع طفيف بأسعار الدولار في بغداد و اربيل مع الإغلاق في بداية الأسبوع

شفق نيوز/ ارتفاع أسعار الدولار في أسواق بغداد بشكل طفيف، اليوم السبت ، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان مع الإغلاق في بداية الأسبوع.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان اسعار الدولار ارتفعت مع إغلاق بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 149900 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 149800 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 151000 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 149000 دينار مقابل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا طفيفا حيث بلغ سعر البيع 149850 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 149750 دينارا مقابل 100 دولار أمريكي.