ارتفاع طفيف بأسعار الدولار في بغداد و اربيل مع الإغلاق بنهاية الأسبوع

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الدولار بشكل طفيف في أسواق بغداد، يوم الخميس ، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان ، مع الإغلاق البورصة في نهاية الأسبوع.

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار ارتفعت بشكل طفيف مع إغلاق بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 153150 دينارا مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 153000 دينار مقابل 100 دولار .

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في مجال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 154000 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 152000 دينار مقابل 100 دولار

أما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا فقد بلغ سعر البيع 153250 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 153150 دينارا مقابل 100 دولار أمريكي.