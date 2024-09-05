ارتفاع طفيف بأسعار الدولار في بغداد و اربيل مع الإغلاق بنهاية الأسبوع

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الدولار بشكل طفيف في أسواق بغداد، اليوم الخميس، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان مع الإغلاق في نهاية الأسبوع الجاري.

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار ارتفعت مع إغلاق بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 149500 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 149450 دينارا مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في مجال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 150500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 148500 دينار مقابل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا طفيفا حيث بلغ سعر البيع 149500 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 149400 دينار مقابل 100 دولار أمريكي.