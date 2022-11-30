ارتفاع طفيف بأسعار الدولار في بغداد و اربيل مع اغلاق البورصة

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي بشكل طفيف، اليوم الاربعاء، مع إقفال البورصة الرئيسية في بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين اقفلتا في بغداد على 149550 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار .

فيما كانت الأسعار صباح هذا اليوم 149500 دينار عراقي مقابل 100 دولار. و اشار مراسلنا الى ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 150000 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 149000 دينار لكل 100 دولار اما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا مع اغلاق البورصة فيها حيث بلغ سعر البيع 149575 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 149475 دينارا مقابل 100 دولار.