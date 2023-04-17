ارتفاع طفيف بأسعار الدولار في بغداد وكوردستان مع الإغلاق

شفق نيوز/ ارتفعت اسعار صرف الدولار الامريكي امام الدينار العراقي بشكل طفيف، يوم الاثنين، مع إقفال البورصة الرئيسية في بغداد، واربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد، أقفلت على سعر صرف بلغ 144150 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار صباح هذا اليوم 144100 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت، حيث بلغ سعر البيع 145000 دينار عراقي، والشراء 143000 دينار لكل 100 دولار.

وفي أربيل سجل الدولار ارتفاعاً أيضاً حيث بلغ سعر البيع 144650 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 143650 ديناراً مقابل 100 دولار.