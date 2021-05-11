ارتفاع طفيف بسعر الدولار في بغداد وانخفاضه في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار، يوم الثلاثاء، في البورصة الرئيسية في بغداد و إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلت 148300 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

وكانت بورصة الكفاح المركزية قد سجلت خلال افتتاحها صباح أمس الاثنين 148200 دينار عراقي.

واشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 148750 ديناراً عراقياً، بينما بلغت اسعار الشراء 147750 ديناراً لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فقد شهدت اسعار الدولار انخفاضا حيث بلغ سعر البيع 148500 دينار لكل مائة دولار، والشراء وبواقع 148300دينار لكل مائة دولار أمريكي.