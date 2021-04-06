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ارتفاع طفيف بأسعار الدولار في بغداد وانخفاضها في إقليم كوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2021-04-06T06:55:19+0000
ارتفاع طفيف بأسعار الدولار في بغداد وانخفاضها في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار، يوم الثلاثاء، بشكل طفيف في البورصة الرئيسية في بغداد فيما انخفض في اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد سجلت 146900 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما سجلت بورصة الكفاح المركزية خلال افتتاحها صباح امس الاثنين  146800 دينار عراقي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 147500 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 146500 دينار لكل 100 دولار امريكي

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فقد شهدت اسعار الدولار انخفاضا حيث بلغ سعر البيع 147000 دينار لكل مائة دولار، والشراء وبواقع 146500 دينار لكل مائة دولار أمريكي

 

 

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