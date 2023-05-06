ارتفاع طفيف بأسعار الدولار في بغداد وانخفاضها في اربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي بشكل طفيف، اليوم السبت، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، فيما انخفضت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا صباح اليوم، سعر صرف بلغ 144350 دينارا مقابل كل 100 دولار، فيما كانت الاسعار صباح الخميس الماضي 144250 دينارا لكل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 145250 دينارا لكل 100 دولار، بينما بلغت أسعار الشراء 143250 دينارا لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان سجل سعر الدولار انخفاضا حيث بلغ سعر البيع 144500 دينار مقابل الدولار وسعر الشراء 144400 دينار مقابل 100 دولار.