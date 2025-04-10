ارتفاع طفيف بأسعار الدولار في بغداد وانخفاضها بأربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي في أسواق بغداد بشكل طفيف، صباح اليوم الخميس، فيما انخفضت في أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 147700 دينار مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار ليوم أمس الأربعاء 147650 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 148500 دينار مقابل 100 دولار، وبلغ سعر الشراء 146500 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل سجل الدولار انخفاضاً حيث بلغ سعر البيع 147600 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 147500 دينار مقابل100دولار.