ارتفاع طفيف بأسعار الدولار في بغداد وانخفاضها بأربيل مع الإغلاق

شفق نيوز- بغداد- أربيل

شهدت أسعار صرف الدولار الأميركي أمام الدينار العراقي، مساء اليوم الأربعاء، ارتفاعاً طفيفاً في أسواق العاصمة بغداد، فيما انخفضت في أربيل عاصمة إقليم كوردستان مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية الرئيسيتين ببغداد لتسجل 153600 دينار مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 153500 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت، حيث بلغ سعر البيع 154000 دينار مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 153000 دينارا مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، انخفضت أسعار الدولار، إذ بلغ سعر البيع 153550 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 153450 ديناراً مقابل 100 دولار.