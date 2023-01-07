ارتفاع طفيف بأسعار الدولار في بغداد وانخفاضها بأربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي بشكل طفيف، يوم السبت، مع إقفال البورصة الرئيسية في بغداد، واربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتيّ الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، أقفلتا على سعر صرف بلغ 156000 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما كانت الاسعار صباح هذا اليوم 155850 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار.

واشار مراسلنا الى ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 156500 دينار، بينما بلغت اسعار الشراء 155500 دينار لكل 100 دولار.

اما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضاً طفيفاً مع اغلاق البورصة فيها حيث بلغ سعر البيع 155750 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 155650 دينارا مقابل 100 دولار.