ارتفاع طفيف بأسعار الدولار في بغداد واستقراره في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار، يوم الاثنين، في البورصة الرئيسية في بغداد بشكل طفيف، واستقرت في إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلت 148100 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

وكانت بورصة الكفاح المركزية قد سجلت خلال افتتاحها صباح أمس الأحد 147950 دينارا عراقيا.

واشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 148500 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 147500 دينار لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فقد شهدت اسعار الدولار استقرارا حيث بلغ سعر البيع 148200 دينار لكل مائة دولار، والشراء وبواقع 148000 دينار لكل مائة دولار أمريكي.