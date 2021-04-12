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ارتفاع طفيف بأسعار الدولار في بغداد واستقراره في إقليم كوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2021-04-12T07:00:34+0000
ارتفاع طفيف بأسعار الدولار في بغداد واستقراره في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار، يوم الاثنين، بشكل طفيف في البورصة الرئيسية في بغداد فيما استقرت في اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلت 147300 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما سجلت بورصة الكفاح المركزية خلال افتتاحها صباح أمس الأحد 147200 دينار عراقي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 147750 دينارا عراقيا، بينما بلغت اسعار الشراء 146750 دينار لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فقد شهدت اسعار الدولار استقرار حيث بلغ سعر البيع 147500 دينار لكل مائة دولار، والشراء وبواقع 147000 دينار لكل مائة دولار أمريكي.

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