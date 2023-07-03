ارتفاع طفيف بأسعار الدولار في بغداد واستقرارها في اربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي بشكل طفيف، اليوم الاثنين، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، فيما استقرت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا صباح اليوم، سعر صرف بلغ 147400 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، فيما سجلت الاسعار ليوم امس الاحد 147300 دينار مقابل 100 دولار.

اما الاسعار الدولار في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، فقد استقرت حيث بلغ سعر البيع 148500 دينار، بينما بلغت أسعار الشراء 146500 دينار لكل 100 دولار.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان سجل سعر الدولار استقرارا حيث بلغ سعر البيع 147300 دينار، وسعر الشراء 147250 دينارا مقابل 100 دولار.