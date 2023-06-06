ارتفاع طفيف بأسعار الدولار في بغداد واستقرارها في اربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي بشكل طفيف، اليوم الثلاثاء، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، فيما استقر في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلت صباح اليوم 147800 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما سجلت الأسعار صباح أمس الاثنين 147700 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148750 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 146750 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان سجل سعر الدولار استقرارا حيث بلغ سعر البيع 147800 دينار مقابل الدولار وسعر الشراء 147750 دينارا مقابل 100 دولار.