ارتفاع طفيف بأسعار الدولار في بغداد واربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي إزاء الدينار العراقي، صباح اليوم الأربعاء، بشكل طفيف في أسواق بغداد وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح و الحارثية ببغداد لتسجل 145800 دينار مقابل كل 100 دولار ، فيما سجلت أسعار امس الثلاثاء 145600 دينار.

وأشار مراسلنا إلى ان اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 146750 دينارا، بينما بلغ الشراء 144750 دينارا لكل 100 دولار.

اما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا طفيفا في محال الصيرفة، إذ بلغ سعر البيع 145750 دينارا ، و سعر الشراء 145650 دينارا مقابل كل 100 دولار.