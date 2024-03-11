ارتفاع طفيف بأسعار الدولار في بغداد واربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الامريكي ازاء الدينار العراقي، اليوم الاثنين، بشكل طفيف في أسواق بغداد وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 150250 دينارا مقابل كل 100 دولار، فيما كانت الاسعار امس الأحد 150150 دينارا.

وبلغت أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، للبيع 151250 دينارا، بينما بلغ الشراء 149250 دينارا لكل 100 دولار .

اما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا طفيفا في محال الصيرفة، فقد بلغ سعر البيع 150100 دينار، وسعر الشراء 150000 دينار مقابل كل 100 دولار.