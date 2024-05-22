ارتفاع طفيف بأسعار الدولار في بغداد واربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي إزاء الدينار العراقي، صباح اليوم الأربعاء، بشكل طفيف في أسواق العاصمة بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 145850 دينارا مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت أمس الثلاثاء 145750 دينارا مقابل كل 100 دولار .

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 146750 دينارا، بينما بلغ الشراء 144750 دينارا لكل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا في محال الصيرفة سعر البيع 145700 دينار، وسعر الشراء 145600 دينار مقابل 100 دولار.