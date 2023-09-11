ارتفاع طفيف بأسعار الدولار في بغداد واربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي إزاء الدينار العراقي "بشكل طفيف"، اليوم الاثنين، في اسواق بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان اسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح و الحارثية ببغداد لتسجل 154100 دينار مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار صباح يوم أمس الأحد 154000 دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 155000 دينار، بينما بلغ الشراء 153000 دينار لكل 100 دولار .

أما في اربيل فان اسعار الدولار ارتفعت ايضا حيث سجل سعر البيع 154850 دينارا، وسعر الشراء 154750 دينارا مقابل كل 100 دولار.