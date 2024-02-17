ارتفاع طفيف بأسعار الدولار في بغداد واربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار بشكل طفيف، اليوم السبت، في أسواق العاصمة بغداد، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 152450 دينارا مقابل كل 100 دولار، فيما كانت الأسعار الخميس الماضي 152300 دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 153500 دينار، بينما بلغ الشراء 151500 دينار لكل 100 دولار .

اما في اربيل فإن البورصة لا تتداول ايام العطل الرسمية إلا ان الدولار سجل ارتفاعا ايضا في محال الصيرفة حيث بلغ سعر البيع 152300 دينار، والشراء 152000 دينار مقابل كل 100 دولار.