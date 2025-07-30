ارتفاع طفيف بأسعار الدولار في بغداد واربيل

شفق نيوز- بغداد/ اربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي بشكل طفيف، صباح اليوم الأربعاء، في أسواق بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان، اسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 139350 دينارا عراقيا مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت أمس الثلاثاء 139250 دينارا مقابل 100 دولار .

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 140250 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 138250 ديناراً مقابل 100 دولار.

اما في اربيل فان الدولار سجل ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 139100 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 138950 ديناراً مقابل 100 دولار.