ارتفاع طفيف بأسعار الدولار في بغداد واربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي صباح اليوم السبت، في أسواق العاصمة بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح و الحارثية ببغداد لتسجل 150300 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح يوم الخميس الماضي 150250 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 151250 ديناراً، بينما بلغ الشراء 149250 ديناراً مقابل 100 دولار.

اما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 150250 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 150150 ديناراً مقابل كل 100 دولار.