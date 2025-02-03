ارتفاع طفيف بأسعار الدولار في بغداد واربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي بشكل طفيف صباح اليوم الاثنين، في أسواق العاصمة بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان اسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح و الحارثية ببغداد لتسجل 150350 دينارا مقابل كل 100 دولار، مقارنة بما سجلته أمس الأحد 150300 دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 151500 دينار مقابل كل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 149500 دينار.

اما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 150300 دينارا لكل 100 دولار ،وسعر الشراء 150200 دينارا مقابل 100 دولار .